Дачный эксперт объяснил, как сделать вытянутую рассаду крепче и здоровее

Разберемся с экспертом, что приводит к вытягиванию рассады и как укрепить такие сеянцы, чем им помочь.

Чаще всего рассада вытягивается, если ей не хватает света. Ростки ищут солнце и тянутся к нему.

Свет нужен для выработки хлорофилла, необходимого для протекания фотосинтеза и для развития растения в целом.

Еще одна причина вытягивания ростоков - дефицит питания, это возможно из-за неплодородной почвы.

Если саженцы уже начали удлиняться, есть несколько способов повлиять на ситуацию.

Организуйте полноценное освещение, при необходимости досвечивайте растения фитолампами.

Грамотно проводите полив - регулярно и в меру. Улучшите состав почвы или пересадите растения в другой грунт, если этот не подходит.

Позаботьтесь о подкормке, это важно для ослабленной рассады, чтобы получить дополнительную энергию для роста.

Соблюдайте тепловой режим, оптимальные показатели влажности.

Обеспечьте доступ воздуха, рассада должна проветриваться, в закрытом состоянии и в душном помещении она ослабнет, будет сохнуть и болеть.