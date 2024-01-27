Садовод со стажем рассказал о необычных сортах огурцов

18:42 2024-01-27
Садовод со стажем рассказал о необычных сортах огурцов

Есть такие экзотические виды огурцов, которые почти не встречаются на дачных участках.

Традиционными сортами никого не удивишь, а ведь каждому огороднику хочется вырастить что-то особенное.

Предлагаем попробовать необычные разновидности, чтобы превратить выращивание огурцов в увлекательное захватывающее занятие.

Японский огурец - сладкий и мясистый, с характерной тонкой кожицей и очень привлекательный на вид.

Армянский огурец - удлиненный, с плотной толстой кожей и мягкой сочной начинкой.

Огурец Луффа не используется в пищу, из него делают губки. Внутри твердый, древовидный, плоды растут на кустах с вьющимися побегами.

Можно вырастить такой экземпляр для гигиенического использования в быту.

Карликовый тыквенный (змееголовый) огурец - отличается декоративными листиками и мелкими плодами, похожими на головы змей.

Оригинальность огурцам придает необычная форма и сладкий вкус, чем-то похожий на морковный. Выращиваем на вертикальных опорах (сетка или решетка).

Можно также обратить внимание на такие сорта, как очень вкусный, но сложный в выращивании Золотой огурец, а также Белый и Морской огурцы, которые выделяются сладкими нотками, красивым цветом и нежной мякотью.

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