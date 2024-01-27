Опытный садовод рассказал про этапы посадки и особенности выращивания ирги

Чтобы посадить иргу на даче, берите саженцы однолетки, которым уже по году или по два.

Если хотите завести несколько растений, то высаживать их лучше в шахматном порядке, соблюдая интервалы около двух метров.

Посадочная ямка в глубину должна быть примерно 50 см, в ширину - тоже.

Верхний слой, который самый плодородный, отложите в сторонку. Потом этой землей будем присыпать корни деревца.

Причем к верхнему грунту надо добавить перепревший компост и песок.

Соотношение выбираем такое - на три части земли берем одну часть подкормок.

В готовую лунку укладываем перегной в объеме двух ведер, туда же добавляем суперфосфат - 400г, калийное удобрение - 150 г.

Все ингредиенты собираем в кучку, делаем горку и вставляем туда саженец, аккуратно раскладывая по сторона корни.

Закрываем посадочную яс грунтом, который вначале снимали верхним слоем.

Когда процесс завершен грунт вокруг саженца утрамбовываем и заливаем ведром воды.

Последний момент тоже обязателен: укладываем слой мульчи у приствольного круга.