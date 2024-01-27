Опытный садовод рассказал, как получить помидорную рассаду за 30 дней

18:54 2024-01-27
Опытный садовод рассказал, как получить помидорную рассаду за 30 дней

Дачный эксперт объяснил, какие факторы влияют на рост томатов и поделился опытом ускоренного выращивания помидорной рассады.

Ускорить рост рассады можно, строго соблюдая три важных условия агротехники - достаточное количество света, хорошее питание, правильный температурный режим.

Помимо этого, важно обеспечить рассаду питательным грунтом, принять меры защиты от болезней и вредителей.

Рассада томатов может расти быстрее при поддержании высокой температуры (от +23 до +25). Но это может привести к вытягиванию.

Ствол истончается, листья мельчают, саженцы бледнеют, корни растут слабые.

Помочь рассаде можно стимуляторами, подкормками. Перед отправкой в теплицу пролейте растения Цирконом, подкормите комплексным минеральным составом.

Перенесенные в теплицу, молодые растения, которые начали тянуться, можно укрепить и оздоровить с помощью хорошего освещения.

Если солнце будет освещать рассаду по 12 часов в день со всех сторон, она сразу оживет, стебли станут плотнее и крепче, листья ярче.

Самым главным условием быстрого роста и крепости рассады является свет, доказано опытным путем, растения улучшают свое состояние буквально на глазах.

Питание для рассады - очень важный фактор роста, но если переборщить, то она будет жировать, что совсем не хорошо.

Какой делаем грунт: торф, перегной, комплексные минеральные добавки.

Например, вносим удобрение Старт, в нем преобладает фосфор, а также в меньших долях добавлены азот и калий, есть микроэлементы.

В итоге за 30 дней можно получить нормальную, но не самую лучшую рассаду. Минусы - вытянутые стебли, слабые корни, раннее цветение.

Как известно, лучше выносить рассаду в открытый грунт до начала появления бутонов.

Если корни слабые, растения могут долго приживаться и начнут болеть, возможен хлороз, подкручивание верхушек, желтеющие листья - это если долго держать в стаканчиках перед высадкой.

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