Садовод-любитель рассказал, что он добавляет в лунки при пересадке томатной рассады

Перед посадкой всегда нужно разобраться с почвой, определить, чего в ней не хватает. Некоторые удобрения мы вносим осенью, какие-то весной, это надо учитывать.

Часть питательных элементов могла уйти вместе с талой водой весной. Если почва не достаточно питательная, обязательно надо внести азот. В любом грунте не помешает добавка перегноя.

Можно внести удобрения в землю и распределить их по всей грядке, перекапывая лопатой. Другой способ - положить питательную смесь прямо в лунку при посаде.

Опытные дачники уверены, что этот способ лучше, тогда томаты отлично растут весь сезон и не требуют дополнительных подкормок.

За 10 дней до высаживания пролейте почву раствором фитоспорина, разводим 5 г в 10 л воды.

Потом делаем лунку и кладем в нее порезанные крапивные листья, туда же столовую ложку рыбной муки, жменю луковых очисток, пол столовой ложки суперфосфата.

Перемешав все между собой, присыпаем землей, делая слой в 3 см. Потом уже высаживаем на это место рассаду.

При таком способе посадки урожайность подрастает в разы, а плоды получаются в несколько раз вкуснее.