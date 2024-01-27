Садовод-любитель рассказал о любимых удобрениях сладкого перца, о которых не всем известно

Не бойтесь вносить азотные удобрения, перец хорошо к ним относится.

Можно подкормить азотом при посадке, потом смело повторить подкормку через две недели.

Перец только спасибо скажет.

Калий тоже приятен этому овощу. Используйте подкормку каждые две недели, выливая литр на каждое растение. Готовим слабый раствор на основе гумата калия.

Слабый, значит делаем все по инструкции, но берем объем в два раза меньше нормы.

Легким калиевым раствором можно баловать болгарские перцы весь сезон.

Более концентрированное удобрение применяем, когда плодов уже много и они достигли достаточно большого размера.

Золу перец тоже одобряет, порошок вносим в посадочную лунку, лучше в дождливую погоду. Вместо древесного сухого порошка можно применить зольную настойку.

В фазу образования бутонов предложите перцам кальций, вносится он под корень. Бор тоже хорошо, только давать его нужно как листовую подкормку.

Обогатить кальцием перцы можно с помощью кальциевой селитры, присоединив к раствору гумат калия.

Опрыскиваем растения раствором, приготовленным из 5 л воды, 2-3 г бора.

Бор предварительно размешиваем в небольшом количестве горячей воды.