Опытный садовод назвал добавку для роста крепкой рассады с мощными корнями

19:07 2024-01-27
Опытный садовод назвал добавку для роста крепкой рассады с мощными корнями

Поддержка корневой системы рассады крайне важна для укрепления и оздоровления растения.

Как вырастить мощные корни? Следить за поливом, освещением, обеспечить качественным грунтом и хорошо покормить.

Если влаги очень много, кони гниют, рассада вытягивается, слабеет.

Недостаточный полив тоже вредит растению, тогда верхний слой земли будет мокрым, а внутри, там, где корни, она будет сухая.

В этом случае корни не будут расти вниз, образуя мощные ответвления.

Они будут развиваться у поверхности, а значит, будут слабыми и уязвимыми.

Когда не хватает света, рассада тоже будет вытянутой, так она ищет дополнительные источники освещения.

В этом случае все силы будут брошены в рост стеблей, корни будут страдать.

Недостаток питания так же плох, как и бестолковое внесение всех подряд удобрений, какие попадутся под руку, да еще и в неправильных количествах.

Так можно запросто перекормить рассаду азотом и получить пышную зелень, вместо крепких корней.

Каким должен быть хороший грунт?

Добавьте в него керамзит, чтобы улучшить воздухопроницаемость. Это важно для здоровья корней.

Также керамзитовые шарики уберут лишнюю влагу из земли, что предотвратит гниль.

Такая почвенная добавка впитает излишки удобрений, которые случайно вы могли внести сверх нормы. Но это еще не все плюсы.

Керамзит полезен при поливах жесткой водой, после которых в земле могут накапливаться солевые отложения. Керамзитовые камушки это предотвратят.

Добавка создает искусственное препятствие для корней в грунте, чтобы его обойти, корешки проходят извилистый путь, наращивая при этом свою мощь через образующиеся ответвления.

На 5 кг грунта берем 500 г керамзита. Распределяем его по всей земле равномерно.

В таком грунте хорошо растет рассада овощей и цветов.

Вместо керамзита можно взять перлит, вермикулит. Некоторые садоводы даже применяют наполнитель для кошачьего туалета.

И все же перлит и вермикулит быстро уменьшатся в объеме и перестанут быть препятствием для корневой системы.

Наполнитель для кошек не такой уж и дешевый сегодня.

Поэтому - выбираем керамзит, он и по карману не бьет и надежность свою уже доказал на деле.

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