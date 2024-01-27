Садовод со стажем рассказал, чем заполнить чесночную грядку после сбора урожая

19:12 2024-01-27
Садовод со стажем рассказал, чем заполнить чесночную грядку после сбора урожая

Урожай чеснока собирают примерно в середине лета, поэтому с этих грядок можно успеть собрать еще один урожай других овощей.

После выращивания чеснока в земле остаются питательные вещества от предыдущих подкормок. Они пригодятся для нового урожая.

На чесночную грядку, например, можно пристроить петрушку, укроп, рукколу, пекинскую капусту, мангольд или листовые салаты.

Успею дать урожай также редис, репа, дайкон, черная редька.

Редис, посаженный в середине лета, почти не стрелкуется. Редька, посеянная в июле, даст урожай, который будет хорошо храниться до зимы.

Если выберете подходящий сорт, можно даже успеть вырастить огурцы.

Посадите зеленый горошек, и получите отличный урожай для заготовки на зиму.

Осенью на место чеснока можно высадить садовую землянику. Там она почти не болеет.

Хороший вариант - посадить после чеснока сидераты и сохранить до весны, потом перекопать и превратить в удобрение.

Если сажаем на следующий год, то выбираем капусту, свеклу, морковь, фасоль, горох.

Ни в коем случае нельзя сажать луковые растения.

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