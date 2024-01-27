Дачный эксперт объяснил, как победить черную ножку рассады активированным углем

Рассказываем, как можно использовать уголь для рассады и других огородных дел.
Почему это происходит:
Черной ножкой называют грибковую инфекцию, вызывающую корневую гниль. Если не принять меры вовремя, растение погибает.
Возможные причины:
инфицированная почва;
чрезмерное увлажнение;
густо посаженные семена;
внезапные колебания температур;
плохое проветривание.
Черная ножка появляется под влиянием грибов Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia).
Как распознать:
Как правило болезнь поражает молодую рассаду, узнать ее очень легко по темнеющей нижней части стебля. Листики при этом начинают желтеть.
Что делать с углем:
Для лечения черной ножки используют свойство угля поглощать влагу.
Для профилактики можно перемешать уголь с грунтом. Предварительно таблетки измельчаются.
Заметив первые симптомы, надо сразу убирать больные ростки из рассадного ящика.
Уголь в этом случае надо истолочь и рассыпать по поверхности грунта.
Также из таблеток активированного угля можно приготовить раствор для стимуляции роста.
В нем замачивают семена перед посадкой в открытый грунт. Для этого препарат размешивают с небольшим количеством воды.
Уголь помогает проращивать черенки. С этой целью в воду с черенками опускается одна угольная таблетка. Корни тогда отрастают намного быстрее.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__