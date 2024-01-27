Дачный эксперт объяснил, как победить черную ножку рассады активированным углем

Рассказываем, как можно использовать уголь для рассады и других огородных дел.

Почему это происходит:

Черной ножкой называют грибковую инфекцию, вызывающую корневую гниль. Если не принять меры вовремя, растение погибает.

Возможные причины:

инфицированная почва;

чрезмерное увлажнение;

густо посаженные семена;

внезапные колебания температур;

плохое проветривание.

Черная ножка появляется под влиянием грибов Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia).

Как распознать:

Как правило болезнь поражает молодую рассаду, узнать ее очень легко по темнеющей нижней части стебля. Листики при этом начинают желтеть.

Что делать с углем:

Для лечения черной ножки используют свойство угля поглощать влагу.

Для профилактики можно перемешать уголь с грунтом. Предварительно таблетки измельчаются.

Заметив первые симптомы, надо сразу убирать больные ростки из рассадного ящика.

Уголь в этом случае надо истолочь и рассыпать по поверхности грунта.

Также из таблеток активированного угля можно приготовить раствор для стимуляции роста.

В нем замачивают семена перед посадкой в открытый грунт. Для этого препарат размешивают с небольшим количеством воды.

Уголь помогает проращивать черенки. С этой целью в воду с черенками опускается одна угольная таблетка. Корни тогда отрастают намного быстрее.