Дачный эксперт назвал 10 проверенных способов выведения тли на даче

19:26 2024-01-27
Дачный эксперт назвал 10 проверенных способов выведения тли на даче

Если вы противник химии для своего огорода и выбираете всегда натуральные средства, то эти советы для вас.

Тля за короткие сроки убивает урожай на дачном участке, при малейшем подозрении на атаку насекомых, принимайте срочные меры.

Мыльная вода:

Натираем на терке кусок хозяйственного мыла, размешиваем в двух литрах теплой воды.

Растворив мыло полностью, добавляем еще 8 л холодной воды.

Можно брать жидкое мыло, пропорция такая: на 125 мл мыла ведро воды.

Сода:

На литр теплой воды берем 2 ст. л. соды пищевой и 1 ст. л. - кальцинированной.

По возможности добавляем мыльную стружку.

Керосин с мылом:

В ведре воды растворяем 0,5 ч. л. керосина и щепотку мыльной стружки.

Нашатырный спирт:

Берем ведро воды, добавляем туда баночку 10% нашатырного спирта, туда же, как обычно, всыпаем немного натертого мыла.

Йод:

В 10 л воды разбавляем 2 ст. л. соды, 2 ст. л. мыла, 1 ч. л. йода.

Раствор дегтя:

В литре теплой воды растворяем 2 ст. л. мыла, 1 ст. л. дегтя. Все перемешав, доливаем в смесь еще 9 л воды.

Красный перец:

На 10 л воды берем 1 кг острого красного перца (он должен быть свежим и порезанным). Настой делаем 10 дней.

Концентрат разбавляется так: на 100 г средства берется ведро воды.

В рецепте можно задействовать порошковый красный перец (приправа).

Уксусная вода:

На 10 л воды расходуем 5 ст. л. уксуса 9%, добавляем немного мыльной жидкости.

Чистотел:

На ведро кипятка пойдет 4 кг свежего чистотела. Все это нужно настаивать два дня. Потом процеживаем и вливаем немного мыла.

Одно взрослое дерево требует 5 л жидкости.

Опрыскиваем с утра или вечером, погоду выбираем без дождя и ветра.

Начинаем обрабатывать с верха, добираясь до низа. За сезон делаем несколько процедур.

Горчица:

Сухую горчицу - 100 г растворяем в ведре воды, настой готовим 2 дня.

Потом вливаем еще одно ведро воды. Туда же насыпам мыльную стружку.

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