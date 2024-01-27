Популярная подкормка клубники, которая на самом деле может нанести ущерб

Почву для клубники надо выбирать слабокислую, в ней растение легко раздобудет себе магний, марганец, железо.

На нейтральных грунтах может ощущаться острая нехватка марганца и железа.

Теперь о подкормках. Выбирая питательные смеси для клубники, отдайте предпочтение тем, в которых нет хлора или он содержится в низких дозах.

Если все-таки удобрение с хлором применяется (хлористый калий, калийная соль), то дозировка должна быть максимально точная.

Берется минимальна возможная доза, можно даже еще слегка ее уменьшить. Тогда растения не пострадают.

Не пытайтесь экономить на удобрениях, дешевые хлорные подкормки приведут к остановке роста, могут спровоцировать пятна на листиках, усыхание кустов.

Вносить подкормку нужно вовремя. Оптимальные сроки для таких процедур: апрель, май, июль/август. Именно в эти периоды клубника остро нуждается в фосфоре, азоте, калии.