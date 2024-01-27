Дачник со стажем рассказал, чем полезна мульча из коры для дачи

Расскажем, как опытные дачники применяют кору для огородных нужд.

Использовать в качестве мульчи можно любые виды коры - взятой у ели, сосны, клена, дуба, березы.

Как приготовить мульчу? Делим процесс на этапы. Собираем кору, она должна быть взята с деревьев, растущих в чистой зоне, без химии.

Очищаем материал от посторонних элементов и мусора. Теперь ее надо измельчить, можно заготовить крупные и мелкие компоненты.

Влажная кора нуждается в просушивании, после этого сухую мульчу складываем в пакеты.

Какие плюсы? Почва будет более плодородной. В ней дольше сохраняется влага. Мульча защищает от перегревания и ожогов корней, также бережет их от заморозков.

Мульчирование подавляет рост сорняков. Есть даже эстетическая функция: мульча из коры выглядит приятно и естественно, посадки смотрятся более ухоженными и окультуренными.

Как применить? Покрываем мульчей овощные и цветочные грядки, укладываем ею дорожки, зоны отдыха на даче, придавая им аккуратный вид.

Подсыпаем мульчу под кусты и деревья, уберегая корни от неблагоприятных воздействий.

Крупные фрагменты нужны для деревьев и кустов, мелкие для грядок. Перед выкладыванием мульчи из коры убираем сорную траву и разрыхляем землю.

Рассыпаем материал равномерным слоем в 5-7 см. Размещаем мульчу на небольшом отдалении от стволов деревьев, чтобы не загнивали корни.

При разложении мульчи подсыпаем поверх свежий слой.