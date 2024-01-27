Дачница со стажем рассказала о необычном способе посадки огурцов: без подкормки и без лунок

19:45 2024-01-27
Дачница со стажем рассказала о необычном способе посадки огурцов: без подкормки и без лунок

Способ упрощает процедуру посадки и никак не отражается на урожае, огурцы будут в изобилии - вкусные, сочные, красивые.

Для начала несколько советов от эксперта для того, чтобы рассада огурцов не вытягивалась.

Избегайте ранних посадок, чтобы не передерживать дома рассаду, высевайте семена за пару недель до высаживания на постоянное место.

Организуйте рассаде прохладные условия, можно держать ее в теплице уже с середины апреля. По ночам для прогрева воздуха используем тепловой вентилятор.

Теперь про оригинальный способ посадки. За два дня до высаживания огурцов в грядку, раскладываем по ней мульчу из сена. За это время грядка под мульчей прогревается.

Второй момент: горшочки с растениями можно расставить заранее по местам, чтобы видеть, где и что будет расти.

Желательно высаживать разные сорта вперемешку, они будут лучше переопыляться и хорошо расти. Многие агрономы выступают за перекрестное опыление, считая его самым правильным.

Высаживая несколько разных сортов, по мнению специалистов, вы можете увеличить урожай. Этот способ более продуктивный, чем высаживание растений одного сорта.

Когда приходит время посадок, надо раздвинуть мульчу в нужном месте, слегка разрыхлить землю, чтобы получилось углубление, и вставить туда саженец. Все, посадка завершена.

Как делают по старинке? Копают глубокие ямки, туда помещают компост, удобрения, проливают, потом туда помещают рассаду, потом засыпают землей и потом уже выкладывают между кустами мульчу.

Очевидно, что первый способ быстрее и удобнее. Однако тут обязательное условие: земля в теплице должна быть рыхлой и плодородной.

Заключительный этап - вносим скорлупу. Измельчаем ее и посыпаем вокруг посадок, заканчиваем процедуру поливом - воду берем теплую.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:18

Синдром Алисы в Стране Чудес

Еще одно психическое расстройство, названное в честь литературного персонажа — Алисы из знаменитых сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

article_image 14:17

Криптомнезия

Это особый род нарушения памяти, когда человек не может вспомнить, когда было то или иное событие, во сне или наяву, написал ли он стихотворение сам или просто запомнил когда-то прочитанное.

article_image 14:16

Синдром Фреголи

Это синдром Капгра наоборот — человек уверен, что под маской окружающих, незнакомых ему людей на самом деле скрывается кто-то из близких, кто постоянно гримируется и меняет свое обличие с целью преследования.