Что положить в лунку для высокой урожайности огурцов: советует опытный огородник

Добавлять в лунку можно как органику, так и минеральные удобрения, у каждого метода свои сторонники и каждый метод оправдан.

Главное, знать меру и понимать в каких случаях что применять

Видов органических подкормок очень много, например, птичий помет, навоз, листва, сено, опилки, даже рыбные отходы.

Берем лишь чайную ложечку на одну лунку - и этого вполне хватит для роста и плодоношения.

Такую же дозировку соблюдаем и с другими удобрениями и смесями, перебарщивать с питанием нельзя,чтобы не навредить.

Положив питательную смесь в ямку для посадки, нужно смешать удобрение с землей, нельзя допускать прямого касания корней растения с элементами, входящими в состав.

В обратном случае возможен ожог корневой части.