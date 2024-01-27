Несколько рецептов, помогающих уничтожить галловую тлю на смородине

19:59 2024-01-27
Несколько рецептов, помогающих уничтожить галловую тлю на смородине

Не всегда удается сразу заметить появление тли, а бороться с паразитом очень сложно: эти советы могут помочь.

Берите на заметку и выбирайте средство, которое вам подходит больше.

Понять, что на смородине поселилась галловая тля, можно по неприятным вздутиям бардового оттенка, появляющимся на листве.

Листовые пластины уплотняются, меняют форму, побеги становятся кривыми, куст прекращает расти.

В такой ситуации уже трудно что-либо сделать. Меры принимать надо заранее, с того момента, как выросли свежие мелкие листочки, до фазы цветения.

Это как раз то время, когда активизируется галловая тля.

Делаем обработку куста 1% бордосской жидкостью или препаратом "Актара", который спасет и от галлы, и от паутинного клеща, и от прочих паразитов.

Второй раз обрабатываем дерево в момент появления ягод. Берем ту же "Актару", можно "Фуфанон", "Искру", вообще любой препарат, действующий как инсектицид.

Применяем, соблюдая рекомендации на упаковке. Листья, пораженные галловой тлей, надо удалить с куста.

Предупредить появление вредителя можно, занимаясь регулярно прополкой, выполняя санитарную обрезку с обязательным смазыванием всех срезов садовым варом.

Народный метод от тли, тоже очень действенный. Когда начинают распускаться веточки, их надо макнуть в специальный раствор: 5 л воды плюс столовая ложка шампуня для собак.

Другой рецепт из народа: 400 г табачной пыли, 400 г просеянной древесной золы, 2 ст. л. прилипателя (шампунь, мыло, жидкость для мытья посуды). Делаем опрыскивания.

Желательно обработать листья с обеих сторон, а также землю вокруг куста.

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