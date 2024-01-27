Огородник со стажем рассказал, как организовать освещение при разведении перца

Молоденькие перцы очень болезненно реагируют на недостаток освещения.
При нехватке солнечных лучей листики рассады становятся желтыми и в конце концов начинают осыпаться.
Куст растет медленно или вообще замирает в развитии.
Опытные дачники знают, что в норме для перца длина светового дня должна составлять минимум 12 часов.
Это правило, кстати, относится ко всем растениям семейства пасленовых - баклажанам, томатам.
Кроме того, перец должен не просто получать свет 12 часов, освещаться он должен равномерно, а не с одной стороны.
Поставив ящик с растениями на подоконник, наивно полагать, что рассаде хватит света. Это конечно не так.
Саженцы будут развиваться плохо, неравномерно, начнут затенять своих соседей.
Если посев был сделан в марте, или даже в конце февраля, то естественного света будет точно недостаточно. День в это время еще очень короткий.
Вот почему нужно организовывать перцам искусственную подсветку.
Для этого существуют специальные фитолампы, в крайнем случае применяются и обычные лампы.
Главное условие - держать перцы под светом не меньше 12 часов в день.
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