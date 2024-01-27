Дачный эксперт рассказал, какое удобрение ухудшает вкусовые качества картошки

20:09 2024-01-27
Дачный эксперт рассказал, какое удобрение ухудшает вкусовые качества картошки

Каждому дачнику хочется, чтобы вкус картофеля был отменный, чтобы не испортить его, не используйте это удобрение.

Отчего картофель вырастает мелкий и невкусный - разбираемся вместе с экспертом.

Не высаживайте клубни очень глубоко, в этом случае картофель даст много соцветий, а это плохо сказывается на урожайности и качестве корнеплодов.

Чтобы клубни росли крупными, надо брать для посева картофелины среднего размера. Их следует разрезать на несколько частей c глазками.

Но пожалуй, самое важное - это подкормки. Тут надо быть осторожным. Некоторые удобрения плохо отражаются на вкусе картофеля, и тогда все труды пойдут прахом.

Например, это можно сказать про навоз, он него вкусовые качества овоща значительно ухудшаются.

Сделать картошку более вкусной поможет одна хитрость: после завершения цветения следует оборвать ботву.

Также на вкусе картофеля негативно могут отразиться присутствие вредителей или наличие заболеваний.

Чтобы этого не случилось, проводите профилактику: обрабатывайте раствором медного купороса верхнюю часть растения, особенно в начальном периоде роста.

Защитить картофель от вредителей можно, рассадив вокруг грядок календулы, хрен, душистые травы.

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