Как выбрать рассаду томатов при покупке, чтобы получить хороший урожай

20:27 2024-01-27
Как выбрать рассаду томатов при покупке, чтобы получить хороший урожай

Как не ошибиться в выборе рассады, чтобы не прогадать с урожаем: советы дал эксперт.

Совет первый - выбираем рассаду, на которой нет цветов и плодов. Попав в грунт, такая рассада начнет активно "заниматься" отращиванием плодов и формированием соцветий.

А нам нужно, чтобы прежде всего укрепились и развились корни, которые отвечают за хороший урожай.

Если все же купили такую рассаду, то оторвите все цветы и плоды, чтобы растение пустило энергию на корневую систему.

Совет второй - осмотрите саженцы на предмет присутствия вредителей. На ней не должно быть белокрылки.

Бабочки похожи на мелкие треугольники белого цвета, они обескровливают растение, вытягивая из него все соки.

Листья должны быть без дефектов, стебли и побеги тоже.

Перед покупкой рассады, изучите график ближайших температур. Если намечаются заморозки, то рассаду вы не сможете высадить и она начнет перерастать.

Значит, следует немного повременить с покупкой.

Совет третий - выбирайте нужный сорт, который наиболее вам подходит. Учитывайте сортовые характеристики, сроки созревания, условия выращивания, урожайность, подходящий климат.

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