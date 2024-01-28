Юлия Чичерина дала концерт в зоне СВО

Рок-певица Юлия Чичерина дала очередной концерт в зоне СВО. В выступлении приняли участие также военные артисты, пишет Рамблер.
У военнослужащих благодаря таким вот неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады всегда поднимаются боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач, - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В концерте также участвовали артисты фронтовой бригады - ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
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