Юлия Чичерина дала концерт в зоне СВО

09:45 2024-01-28
Юлия Чичерина дала концерт в зоне СВО

В выступлении также участвовали артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Рок-певица Юлия Чичерина дала очередной концерт в зоне СВО. В выступлении приняли участие также военные артисты, пишет Рамблер.

У военнослужащих благодаря таким вот неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады всегда поднимаются боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В концерте также участвовали артисты фронтовой бригады - ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

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