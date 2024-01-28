Раскрыта причина смерти звезды «Зачарованных» Тайлера Кристофера

Актер Тайлер Кристофер был найден мертвым в спальне своей квартиры осенью прошлого года. Знаменитость умер незадолго до своего дня рождения, который он хотел отметить 11 ноября.

Американские СМИ назвали официальную причину смерти звезды, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы. Как выяснилось, 50-летний артист задохнулся после того, как выпил большую дозу алкоголя.

Тайлер Кристофер был бывшим супругом звезды «Отчаянных домохозяек» Евы Лонгории.

Артист удостоен премии «Эмми». Зрителям он известен по ролям в сериалах «Главная больница» и «Зачарованные». Также он сыграл в картинах «Ангел», «Сумеречная зона», «C.S.I.: Место преступления», «Дни нашей жизни».