Киану Ривз замечен на костылях c ледяными компрессами

Звезда Голливуда Киану Ривз перепугал своих поклонников. Актера заметили на улице Лос-Анджелеса, когда он был на костылях и с ледяным компрессом на колене, пишет 5-tv.ru.

Знаменитость в тот момент находился на съемочной площадке кинофильма «Удача». Неизвестно, Ривз действительно получил травму либо это всего лишь его образ. Представители актера пока не давали комментариев.

Если Ривза действительно травмировался, это для него не станет поводом впасть в депрессию. В жизни он переживал и более тяжелые моменты. В 1993 году он потерял своего лучшего друга, актера и музыканта Ривера Феникса, который скончался из-за наркотиков.

Актер также много лет пытался помочь сестре Ким вылечиться от лейкемии, и это удалось. А в 1999 году потерял ребенка: актриса Дженнифер Сайм родила уже мертвого младенца. Через два года женщина погибла сама.