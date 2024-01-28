Шоумен Стас Барецкий позвал Галкина и Моргенштерна поработать на кладбище

Шоумен Стас Барецкий заявил, что артисты, попавшие в список иностранных агентов, в течение года должны отработать на кладбище, пишет NEWS.ru.
В виде наказания им необходимо отработать год у меня на кладбище. Нам нужны рабочие руки.
Я готов всех позвать, всю армию — Noize, «Би-2», Макаревича, Галкина, Моргенштерна, я всех приму, — сказал Барецкий.
Шоумен считает, что иноагентов надо привлекать к общественному труду. Он уверен, что может сделать из артистов хороших ритуальных агентов.
Пусть вместо гитар возьмут лопаты. Будут работать на свежем воздухе под звездами.
У нас смены до 12 ночи, иногда ночуем в вагончике. Буду привозить им дошираки, скромно кормить. Не будут обжираться жирной едой, — сказал Барецкий.
Шоумен при этом отметил, что токарями перечисленные артисты не станут, потому что «возраст не тот, загубят станки». А из Моргенштерна, по мнению шоумена, еще можно сделать гробовщика или камнетеса.
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