Шоумен Стас Барецкий позвал Галкина и Моргенштерна поработать на кладбище

Шоумен Стас Барецкий заявил, что артисты, попавшие в список иностранных агентов, в течение года должны отработать на кладбище, пишет NEWS.ru.

В виде наказания им необходимо отработать год у меня на кладбище. Нам нужны рабочие руки. Я готов всех позвать, всю армию — Noize, «Би-2», Макаревича, Галкина, Моргенштерна, я всех приму, — сказал Барецкий.

Шоумен считает, что иноагентов надо привлекать к общественному труду. Он уверен, что может сделать из артистов хороших ритуальных агентов.

Пусть вместо гитар возьмут лопаты. Будут работать на свежем воздухе под звездами. У нас смены до 12 ночи, иногда ночуем в вагончике. Буду привозить им дошираки, скромно кормить. Не будут обжираться жирной едой, — сказал Барецкий.

Шоумен при этом отметил, что токарями перечисленные артисты не станут, потому что «возраст не тот, загубят станки». А из Моргенштерна, по мнению шоумена, еще можно сделать гробовщика или камнетеса.