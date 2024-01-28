Как правильно сортировать одежду по цветам перед стиркой: самые частые ошибки ведущие к безвозвратной порче

10:45 2024-01-28
Как правильно сортировать одежду по цветам перед стиркой: самые частые ошибки ведущие к безвозвратной порче

В барабан стиральной машины нужно закладывать одежду, предварительно отсортированную по цветам.

Разделять вещи необходимо не только по оттенку, но и по плотности ткани. Легкие и тяжелые материалы не следует стирать вместе.

Дело в том, что у таких тканей разная способность впитывать воду, поэтому порошок может плохо вымываться.

Единственное правило, которое следует соблюдать при сортировке вещей перед стиркой: белые и цветные вещи нужно стирать отдельно.

Если проигнорировать этот нюанс, при высокой температуре стирки белые вещи могут окраситься.

При необходимости постирать несколько вещей различный оттенков лучше выбирать режим с пониженной температурой.

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