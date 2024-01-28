В Москве врачи спасли годовалого малыша, наглотавшегося гидрогелевых шариков

Хирурги детской больницы им.Сперанского в Москве удалили из кишечника годовалого малыша гидрогелевые шарики для комнатных растений, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-служба медучреждения.

Кроху доставили в клинику с обезвоживанием, рвотой и слабостью. По словам родителей, мальчик накануне проглотил несколько гидрогелевых шариков, которые они хотели разложить в горшки с комнатными растениями. В ходе обследования это подтвердилось.

Орбизы — небольшие шарики, в диаметре около 2 сантиметров. Они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, способны увеличиться до размера теннисного мячика. В случае с ребенком гидрогелевые шарики разбухли, закрыв просвет подвздошной кишки, вызвав тем самым кишечную непроходимость, - рассказали медики.

Ребенку провели срочную операцию, шарики удалось извлечь через отверстие в области пупка. Через неделю малыша выписали, сейчас он на амбулаторном лечении.