В Москве врачи спасли годовалого малыша, наглотавшегося гидрогелевых шариков

Хирурги детской больницы им.Сперанского в Москве удалили из кишечника годовалого малыша гидрогелевые шарики для комнатных растений, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-служба медучреждения.
Кроху доставили в клинику с обезвоживанием, рвотой и слабостью. По словам родителей, мальчик накануне проглотил несколько гидрогелевых шариков, которые они хотели разложить в горшки с комнатными растениями. В ходе обследования это подтвердилось.
Орбизы — небольшие шарики, в диаметре около 2 сантиметров.
Они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, способны увеличиться до размера теннисного мячика.
В случае с ребенком гидрогелевые шарики разбухли, закрыв просвет подвздошной кишки, вызвав тем самым кишечную непроходимость, - рассказали медики.
Ребенку провели срочную операцию, шарики удалось извлечь через отверстие в области пупка. Через неделю малыша выписали, сейчас он на амбулаторном лечении.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__