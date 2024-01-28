Садовод-эксперт рассказал, отчего на яблоне могут сохнуть листья

Разбираемся вместе с экспертом, почему появляются сухие листья на яблоневых деревьях в саду.

Возможно, дерево страдает от недостатка света или влаги. Иногда яблоню просто перекормили, тогда она тоже отреагирует подсыхающими листочками.

Чаще всего причина в ошибках полива. И, как правило, речь идет о пересыхании почвы и нехватке воды. Нельзя экономить на поливе, уменьшая рекомендуемый для разовой дозы объем.

Другие дачники редко появляются в саду, поэтому и поливы делают редкие. Отсюда и появление засыхающих листьев, и плохое плодоношение в дальнейшем.

Если ошибка была допущена уже давно, то проблема будет повторяться из года в год. Возможно, яблоню просто не туда посадили, и она все время страдает на плохом месте.

Это может быть затененный участок без солнца, в этом случае нормальное протекание фотосинтеза затруднено.

Перекорм часто приводит к плохим последствиям. Листья начинают сохнуть, скручиваться, опадать. Особенно нельзя увлекаться органическими подкормками на основе свежего навоза.

Лучше давайте яблоням перегной. Свежий неперепревший навоз может сильно навредить корням, дерево из-за этого не сможет получать нужный объем влаги и питания из почвы.