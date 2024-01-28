На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Марсоход Perseverance с помощью радара исследовал на дне марсианского кратера Езеро структуру отложений.

И в ходе изучения стало известно, что в кратере в разные геологические эпохи находилось два озера, пишет Вечерняя Москва со ссылкой на пресс-службу Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.

Это подтверждает гипотезу о реальном нахождении озер в кратере.