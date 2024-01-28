Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

11:58 2024-01-28
Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.

Житель Парижа Жюльен Навас приехал в США, чтобы своими глазами увидеть запуск ракеты «Вулкан» с космодрома на мысе Канаверал. Затем французский турист отправился в другие южные штаты, в том числе в Новый Орлеан, пишет Вокруг света.

Навас услышал, что в государственном парке «Кратер Даймондс» в Арканзасе залежи алмазов выходят на поверхность Земли, и каждый желающий может попытать счастья, превратившись на некоторое время в старателя.

Европеец взял напрокат инструменты и начал копать. Француз копал влажный грунт с девяти часов утра до полудня, когда, наконец, обнаружил несколько камней. В Центре поиска алмазов ему сообщили, что один из камней - алмаз массой 7,46 карата.

Это самый крупный алмаз, зарегистрированный здесь с 2020 года. И восьмой по величине с тех пор, как в 1972 году территория официально стала государственным парком, - уточняет издание.

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Данная часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад. В регионе распространены три типа алмазов: белые, желтые и коричневые, а также - кварц, агат, гранат, аметист, яшма.

Жюльен Навас назвал свой алмаз Карин в честь невесты. Француз хочет разделить камень на две части и одну подарить Карин, а другую дочери. 

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