Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Житель Парижа Жюльен Навас приехал в США, чтобы своими глазами увидеть запуск ракеты «Вулкан» с космодрома на мысе Канаверал. Затем французский турист отправился в другие южные штаты, в том числе в Новый Орлеан, пишет Вокруг света.

Навас услышал, что в государственном парке «Кратер Даймондс» в Арканзасе залежи алмазов выходят на поверхность Земли, и каждый желающий может попытать счастья, превратившись на некоторое время в старателя.

Европеец взял напрокат инструменты и начал копать. Француз копал влажный грунт с девяти часов утра до полудня, когда, наконец, обнаружил несколько камней. В Центре поиска алмазов ему сообщили, что один из камней - алмаз массой 7,46 карата.