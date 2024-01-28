В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

Калифорнийские пещеры, вырытые бездомными людьми, заставляют сообщество и городские власти беспокоиться о безопасности людей, которые живут под рекой Туолумне.

Пещеры расположены примерно на 6 метров ниже уровня улицы, туда можно попасть по самодельной лестнице со склона холма, пишет Уahoo.com.

Как уточняют очевидцы, пещеры бомжей полностью меблированы и включают в себя постельные принадлежности, личные вещи, еду, лекарства и другие предметы.

Проживающие в этом районе жители обеспокоены близостью бездомных людей из пещер. По их мнению, при обрушении пещер могут пострадать их дома и они сами.

Как решить проблему с бездомными, в Калифорнии пока не решили. В этом штате, к слову, - самый высокий уровень бездомности среди людей в США.