В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Американские СМИ провели опрос с целью выяснить: о чем жалеют пожилые люди? Истории получились самые разные.

Например, 90-летний мужчина написал:

Мое тело изменилось, зрение наполовину исчезло. Но говорят, что я выгляжу на 70 лет и обладаю острым умом. Я благодарен за способность жить с тяжелым артритом, за двух моих дочерей, которые заботятся обо мне. А еще - за все годы, которые я провел с моими родителями, пятью братьями и сестрами, тетями, дядями и двоюродными братьями. Дорожите тем, кто и что у вас есть сейчас!

58-летний амеркианец признался, что в молодости как само собой разумеющимся считал свою способность не спать всю ночь и на следующее утро идти на занятия или работу и чувствовать себя просто прекрасно. А теперь к 8 часам вечера он уже в пижаме.

70-летний читатель признался, что совсем недавно бросил употреблять алкоголь и очень этому рад. Но сожалеет, что не сделал такой шаг в 30 лет.