В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Американские СМИ провели опрос с целью выяснить: о чем жалеют пожилые люди? Истории получились самые разные.
Например, 90-летний мужчина написал:
Мое тело изменилось, зрение наполовину исчезло. Но говорят, что я выгляжу на 70 лет и обладаю острым умом.
Я благодарен за способность жить с тяжелым артритом, за двух моих дочерей, которые заботятся обо мне. А еще - за все годы, которые я провел с моими родителями, пятью братьями и сестрами, тетями, дядями и двоюродными братьями.
Дорожите тем, кто и что у вас есть сейчас!
58-летний амеркианец признался, что в молодости как само собой разумеющимся считал свою способность не спать всю ночь и на следующее утро идти на занятия или работу и чувствовать себя просто прекрасно. А теперь к 8 часам вечера он уже в пижаме.
70-летний читатель признался, что совсем недавно бросил употреблять алкоголь и очень этому рад. Но сожалеет, что не сделал такой шаг в 30 лет.
В свои 20-30 лет я принимал как должное свое физическое "я". Но я сожалею, что не всегда умывалась на ночь и не наносила увлажняющий крем.
Если бы я могла отмотать время назад, я бы больше двигалась и разработала режим ухода за кожей. Мы не можем остановить старение, но я бы чувствовала себя лучше в целом, - отметила 60-летняя Николь.
А Джанель, которой сегодня 75 лет, констатировала, что у нее все было хорошо до смерти ее мужа. Но после его ухода произошел сбой: она перенесла 2 операции, ревматоидный артрит, о котором ничего не знала:
Я была так занята уходом за ним, что моя собственная жизнь была приостановлена. А потом все начало рушиться.
Она посоветовала тем, кто помоложе, не откладывать жизнь на потом, а жить сегодняшним днем.