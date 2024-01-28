Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Эту удивительную особу открыл миру знаменитый режиссер Педро Альмодовар: в 80-х он приметил колоритную девушку в одном из мадридских кафе.

Впоследствии Росси преуспела в модельной карьере, стала музой Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера снялась в сотне фильмов и сериалов («Мадам», «Параллельные матери», «Мой брат — супергерой!»).

Харизматичная дама никогда не была обделена мужским вниманием, но о своих романах она рассказывать не любит.

У актрисы двое взрослых наследников, рожденных от таинственного кубинца: дочь Луна Лайон и сын Габриэль.

Личность отца детей де Пальма хранит в секрете — известно только то, что их отношения длились три года.