Огородник со стажем дал пошаговые рекомендации для формирования компостной ямы

14:31 2024-01-28
Огородник со стажем дал пошаговые рекомендации для формирования компостной ямы

Компостная яма есть на каждом садовом участке, она помогает перерабатывать органические отходы в полезное удобрение.

Первым делом находим место, где будет располагаться наша компостная яма.

Оно должно быть максимально удобным для размещения отходов.

Далее разбираемся с размером. Можно делать яму побольше и поменьше, тут уж личное дело каждого.

Если у вам всегда много отходов, то можно сделать довольно объемную яму.

Обычно средняя компостная яма занимает полтора-два метра вширь и метр вглубь.

Теперь готовим почву для ямы. Смешиваем листву, скошенные травы или сухое сено, опилки, солому.

Предварительно создаем дренаж. Он не даст застаиваться лишней воде в яме.

В качестве дренажа используем гравий, осколки кирпича, щебень, ветки.

Предусмотрите для ямы крышку, она будет оберегать содержимое от посягательств животных и от дождя.

Крышка также помогает поддерживать нужную температуру и влажность внутри.

Добавлять органику надо каждые 2-3 недели, за это время компост будет понемногу перерабатываться.

Содержимое ямы надо время от времени перемешивать, это ускорит процесс компостирования.

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