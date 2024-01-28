Огородник со стажем дал пошаговые рекомендации для формирования компостной ямы

Первым делом находим место, где будет располагаться наша компостная яма.
Оно должно быть максимально удобным для размещения отходов.
Далее разбираемся с размером. Можно делать яму побольше и поменьше, тут уж личное дело каждого.
Если у вам всегда много отходов, то можно сделать довольно объемную яму.
Обычно средняя компостная яма занимает полтора-два метра вширь и метр вглубь.
Теперь готовим почву для ямы. Смешиваем листву, скошенные травы или сухое сено, опилки, солому.
Предварительно создаем дренаж. Он не даст застаиваться лишней воде в яме.
В качестве дренажа используем гравий, осколки кирпича, щебень, ветки.
Предусмотрите для ямы крышку, она будет оберегать содержимое от посягательств животных и от дождя.
Крышка также помогает поддерживать нужную температуру и влажность внутри.
Добавлять органику надо каждые 2-3 недели, за это время компост будет понемногу перерабатываться.
Содержимое ямы надо время от времени перемешивать, это ускорит процесс компостирования.
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