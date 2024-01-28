Садовод-эксперт рассказал о важных нюансах разведения ежевики на даче

Рассказываем самые главные правила ухода за ежевичным кустом, которые позволят получать богатый урожай ягод.
Растению нужно много солнца, а холод и сквозняки строго противопоказаны.
Лучшее место для выращивания - солнечный участок без тени, например, у забора или рядом с постройками.
К тому же в таких местах удобно затенять растения при необходимости, и там они хорошо закрыты от продувного ветра.
К слову, затеняют ежевику в фазу созревания плодов.
Также нужно заранее позаботиться об опорах, без которых кустам не обойтись.
К важным моментам ухода относится обрезка. Грамотное ее проведение обеспечивает здоровый рост и хорошее плодоношение.
Обрезать ягодник надо ранней весной до пробуждения почек. Делают это также после того, как будет убран урожай, осенью.
Для подкормки используем как минеральные составы, так и органику.
В последнем случае берем компост или хорошо переработанный навоз.
Плоды ежевика, которую недавно высадили, даст только на следующий год. В первом сезоне идет бурный рост зелени и побегов.
Второй сезон характеризуется обильным цветением и созреванием ягод.
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