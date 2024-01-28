Садовод-эксперт рассказал о важных нюансах разведения ежевики на даче

19:40 2024-01-28
Садовод-эксперт рассказал о важных нюансах разведения ежевики на даче

Ежевика давно покорила сердца садоводов, уход за ней несложный даже для новичка, а ягоды очень полезные, с особенным вкусом.

Рассказываем самые главные правила ухода за ежевичным кустом, которые позволят получать богатый урожай ягод.

Растению нужно много солнца, а холод и сквозняки строго противопоказаны.

Лучшее место для выращивания - солнечный участок без тени, например, у забора или рядом с постройками.

К тому же в таких местах удобно затенять растения при необходимости, и там они хорошо закрыты от продувного ветра.

К слову, затеняют ежевику в фазу созревания плодов.

Также нужно заранее позаботиться об опорах, без которых кустам не обойтись.

К важным моментам ухода относится обрезка. Грамотное ее проведение обеспечивает здоровый рост и хорошее плодоношение.

Обрезать ягодник надо ранней весной до пробуждения почек. Делают это также после того, как будет убран урожай, осенью.

Для подкормки используем как минеральные составы, так и органику.

В последнем случае берем компост или хорошо переработанный навоз.

Плоды ежевика, которую недавно высадили, даст только на следующий год. В первом сезоне идет бурный рост зелени и побегов.

Второй сезон характеризуется обильным цветением и созреванием ягод.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:27

Светлана Игнатьева

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Сын погибшей пенсионерки подал иск в отношении дирекции поселения, где произошла трагедия.
Светлана Игнатьева
13:22

Светлана Игнатьева

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

По словам специалистов, сода эффективно борется с микробами, а также удаляет пыль, грязь и запах пота.
Светлана Игнатьева
13:12

Светлана Игнатьева

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Аферисты связались с актером, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что тот должен перевести свои деньги на надежный банковский счет.
Светлана Игнатьева
13:03

Светлана Игнатьева

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В июле у артиста вышел клип, где военные страны и некоторые российские журналисты изображаются в негативном виде.
Светлана Игнатьева
12:54

Светлана Игнатьева

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Музыкант считает, что из-за пристрастия к вредной привычке певица уже не может петь так, как раньше.
Светлана Игнатьева
12:43

Светлана Игнатьева

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Коллеги басиста заметили, что у артиста произошло нарушение речи, и вызвали врачей, музыкант также испытал приступ неритмичного сердцебиения.
Светлана Игнатьева
12:35

Светлана Игнатьева

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Певец признался, что для этого ему пришлось несколько месяцев провести на строгой диете.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.