Дачный эксперт рассказал про эффективное средство от морковной мухи на основе перца

Приманить морковную муху можно во время прореживания морковных посадок. Чтобы этого не случилось, приготовьте перцовый настой.

На десятилитровое ведро воды понадобится столовая ложка красного или черного молотого перца. Такого раствора хватит, чтобы обработать 10 квадратных метров огорода.

Долго настаивать жидкость не нужно, она может быть использована сразу после приготовления. Перед тем как прореживать морковные грядки, опрыскайте растения этим перцовым настоем.

Тогда луковая муха будет облетать их стороной.

Второй полезный совет для получения красивой, крупной, чистой моркови. Урожай будет обильный, без гнили и болезней.

Для этого нужно сделать следующее: проредив морковь второй раз, полейте саженцы специальным раствором. Готовим его так: на ведро воды берем марганцовку - 3 г, борную кислоту - 3 г.

Такое количество уйдет на обработку 3-4 квадратных метров земли. Процедуру необходимо повторить через 20 дней. Получите чистые аккуратные корнеплоды без всякой заразы и черноты.

Важно перед обработкой полить почву чистой водой.

Если хотите вырастить морковь красивой формы, не мелкую и корявую, не растресканную, при прореживании сохраняйте между растениями интервалы в 5 см.