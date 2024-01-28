Как выбирать саженцы роз для выращивания на штамбах: советы цветоводов

Штамбовые розы - это не отдельная садовая группа, так скорее можно назвать прием цветоводства, позволяющий продемонстрировать роскошную красоту цветов в новом свете.

Выбирать розы для штамбов надо с умом. Покупайте их в контейнерах, потому что такие особи очень боятся нехватки влаги.

Ищите штамбы прямые, с диаметром от 1 см, чтобы на них не было признаков повреждения.

У цветов должна быть сформированная крона и несколько крепких побегов.

Дальше будете добиваться равномерного развития кроны, если все будет гладко с окулировкой двух почек.

Берем любой побег из кроны штамба, ищем основание, это и будет место окулировки.

Если вы видите, что все веточки кроны тянутся только из этой почки, значит, окулировка другой почки не получилась.

Берите штамб, на котором заокулировано две почки, они должны быть с противоположных сторон от оси штамба.