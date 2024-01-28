Заключительная подкормка свеклы в августе: советы экспертов

Последняя в сезоне подкормка свеклы проходит в августе.
Если все сделать правильно, корнеплод достигнет хорошего размера, будет вкусный и пролежит до следующего урожая.
Возьмем 500 г древесной золы, размешаем в 10 л воды. Теперь даем настояться 1-2 суток.
Далее разводим в небольшом количестве теплой воды столовую ложку соли, вливаем в настой.
В эту же жидкость добавляем порошок борной кислоты - два грамма.
Перемешиваем все тщательно и применяем для обработок.
Это может быть корневой полив или опрыскивание по листу.
Одно ведро идет на несколько квадратов земли
Подкормка делается в первой половине августа.
И она будет завершающей, больше свеклу в этом сезоне ничем не удобряем.
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