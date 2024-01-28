Дачный эксперт рассказал, чем подкормить помидоры для получения сахаристых и сочных плодов

Чтобы повлиять на сладость помидоров, делаем особый полив.
В десятилитровом ведре размешиваем 50 г любых удобрений, содержащих фосфор. Поливаем растения под корень.
Можно добиться улучшения вкуса томатов и другим способом. Сделайте обработку по листьям, но раствор понадобится другой.
Опрыскивания будем проводить с помощью зольного раствора. На 10 л воды используем 250 мл древесной золы.
Размешав золу в воде, даем жидкости постоять минимум 8-10 часов, можно больше.
Кроме этих двух подкормок, можно применять удобрения с содержанием калия и бора в составе.
Они тоже хорошо влияют на вкусовые характеристики помидоров.
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