Знающий цветовод порекомендовал лучшее удобрение для роз в летний период

Раз в месяц розы полезно кормить летом таким раствором. На 10 л воды добавляем по 10 г суперфосфата и сульфата калия.

Во втором месяце можно добавить к раствору 500 г куриного помета, 10 г нитрофоски, сюда же 2 стакана древесной золы.

После цветения кусты тоже обязательно надо подкормить.

Растения должны восстановить затраченные ресурсы, чтобы радовать нас пышным цветом в следующем сезоне.

Для ослабших после фазы цветения роз даем ближе к осени 15 г монофосфата калия, столько же суперфосфата, растворяем все в 10 литрах воды.

Поливы делаем по 2 литра на один взрослый куст, по литру на розы первого года жизни.

Хорошее средство - Бутон Плюс, делаем на его основе внекорневую подкормку.

Разводим 1 пакет в двух литрах воды.