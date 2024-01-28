Дачный эксперт рассказал о важных работах в огороде в конце лета

В середине августа уже надо на ночь укрывать теплолюбивые растения, которые растут в открытом грунте. Ночи становятся холодными.
Такое действие увеличит на пару недель срок плодоношения.
В августе необходимо окучить лук-порей, а также проредить его и подкормить.
Используем коровяк. Делаем настой с водой в пропорции 1:5.
Добавляем туда же большую ложку комплексных минеральных удобрений.
Цветную капуста с частично открытой головкой отбеливаем.
В начале образования головки, поднимите пару наружных листьев и свяжите их поверх головки.
Кончики тыквенных плетей с цветами и маленькими завязями нужно убрать, чтобы остальные плоды получили больше питания и хорошо созрели.
В жару активно поливаем, не забываем прополку и рыхление. Прореживаем морковь и свеклу, летние посевы редьки и репы.
Корневые виды петрушки, морковь, которая пойдет на запасы к зиме, надо хорошо поливать, особенно важно это делать к концу августа.
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