Как победить галловую тлю на смородине: советы эксперта

После таких признаков нужно сразу принимать меры. Вредитель опасен и может погубить урожай.

Раствор для борьбы с тлей делается так: берем 10 л воды, добавляем 3 ст. л. пищевой соды.

Проводим обработку куста, особенно смачиваем низ листа.

Второе средство - ромашка с мылом. Заливаем стакан ромашки литром кипятка и настаиваем сутки.

Все это размешиваем в 10 л воды и вливаем столовую ложку жидкого мыла.

Обрабатываем смородину трижды за сезон. Проводим процедуру вечером или днем, когда нет солнца и ветра.