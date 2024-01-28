Бывалый огородник объяснил, чем удобрять свеклу, чтобы сделать ее слаще и увеличить срок хранения

20:07 2024-01-28
Бывалый огородник объяснил, чем удобрять свеклу, чтобы сделать ее слаще и увеличить срок хранения

Безвкусная и сухая свекла, жесткая и пресная, никому не нужна, чтобы плоды были сахаристыми, применяйте эти рекомендации.

Чтобы свекла уродилась крупной, сочной и сладкой, нужно правильно ее покормить.

В августе свекле не нужны азот, навоз или бродиловка на траве, выбираем другие составы для придания сахаристости.

Подкормите корнеплоды настоем древесной золы. На 10 л воды нужно брать литр золы.

Настаиваем сутки, поливаем посадки. Свекла будет сладкой и крупной.

Обрабатываем с той же целью листья растения борной кислотой. Берем 10 г порошка на 10 л воды. Опрыскиваем ботву.

Для лучшего хранения корнеплодов проливаем растения раствором триходермы.

Она не даст развиться гнилостным бактериям, подавит развитие патогенных грибов. При этом препарат не опасен для человека.

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