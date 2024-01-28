Цветовод-любитель подсказал средство для профилактики желтизны на листьях

Комнатные растения могут желтеть по разным причинам, все они связаны, как правило, с плохим уходом.
Есть одно средство, которое защитит листья от пожелтения.
Возможно, цветы желтеют от жесткой воды, которая берется сразу из-под крана.
В этом случае необходимо улучшать ее качество. Дайте воде отстояться или используйте фильтр для очистки.
Но есть еще один хитрый и простой способ, предполагающий применение лимонной кислоты.
На 10 л воды берем 3 г лимонки. Такое минимальное количество порошка улучшит качество воды и никак не навредит почве.
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