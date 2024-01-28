Цветовод-любитель подсказал средство для профилактики желтизны на листьях

20:08 2024-01-28
Цветовод-любитель подсказал средство для профилактики желтизны на листьях

Желтеющие листья у комнатных растений не такая уж редкость: как справиться с неприятным явлением, ответил опытный цветовод.

Комнатные растения могут желтеть по разным причинам, все они связаны, как правило, с плохим уходом.

Есть одно средство, которое защитит листья от пожелтения.

Возможно, цветы желтеют от жесткой воды, которая берется сразу из-под крана.

В этом случае необходимо улучшать ее качество. Дайте воде отстояться или используйте фильтр для очистки.

Но есть еще один хитрый и простой способ, предполагающий применение лимонной кислоты.

На 10 л воды берем 3 г лимонки. Такое минимальное количество порошка улучшит качество воды и никак не навредит почве.

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