Огородный эксперт раскрыл правила выращивания розмарина на дачном участке

Посадить розмарин можно на нейтральной или слабощелочной почве, там, где много солнца.

Горшок с растением устанавливаем на самом освещенном месте, тогда зелень будет ароматнее. Не забываем про регулярные поливы.

Зимой держим вазон дома, летом выносим в сад или на балкон. Свежий воздух пряности полезен.

В холодное время выставляем растение на южном окне или на восточном.

Обрезку делаем в любое время. Рядом розмарином хорошо растут капуста, фасоль, морковь.

Растение красиво цветет и отпугивает насекомых. кроме того это вечнозеленый кустарник, у него много общего с базиликом, мятой, орегано.