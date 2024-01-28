Как ухаживать за красавицей аглаонемой в домашних условиях: советы цветовода

При выращивании в домашних условиях это растение нуждается в полутени.

Хорошая температура для аглаонемы - около 25 градусов тепла.

Зимой поддерживаем более низкие показатели от +16 градусов. Бережем растение от холода и сквозняка.

Поливаем только мягкой водой, дожидаемся высыхания верхнего слоя и сразу увлажняем.

Влажность цветку нужна высокая, чтобы поддерживать ее на должном уровне, периодически увлажняем воздух опрыскивателем.

Подкормки делаем в теплое время года. Начиная с первых дней весны и до конца лета.

Частота внесения - раз в две недели. Чередуем органику и минеральные удобрения.