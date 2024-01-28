Огородный эксперт рассказал, как поднять урожайность смородины

Поливы. Делаем три важных полива. первый под конец цветения (начало июня), второй - во время роста завязей (конец июня), третий - при созревании плодов. На куст нужно за один полив 4 ведра.

Подкормка. Необходимы 4 подкормки - при распускании почек, потом в середине июня, третья - в конце сентября, четвертая - еще через месяц.

Обрезка. Убираем побеги старше 2-3 лет. Оставляем каждый год по 3-4 однолетних ветки. Лучше всего обрезать осенью после спада листьев.

Опрыскивание медом. Делать это надо на этапе цветения, чтобы привлечь пчел. На литр воды нужна столовая ложка меда.