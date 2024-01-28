Дачник со стажем рассказал, как бороться с сорняками без прополки

Приводим проверенный рецепт, который реально работает, им пользуются бывалые дачники.

Берем уксус 12%, лимонную кислоту и любое моющее средство. Все в равных пропорциях - по две столовые ложки.

Перемешиваем ингредиенты, добавляем к ним 50 г водки или спирта. Все взбалтываем.

Готовое средство заливаем в емкость с распылителем и опрыскиваем участки, которые заросли сорняками.

Вскоре на этих местах сорная трава расти не будет.