Дачный эксперт назвал универсальное средство от ржавчины, пятнистости, мучнистой росы

Попробуйте эффективное проверенное средство из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.
Это универсальная смесь, которая поможет противостоять одновременно трем напастям: ржавчине, пятнистости, мучнистой росе.
Берем 4,5 литра воды, добавляем в нее большую ложку соды, чайную ложку жидкого средства для мытья посуды, большую ложку растительного масла.
Предварительно измельчаем таблетку аспирина и растворяем в небольшом количестве воды. Потом добавляем лекарство тоже к основному составу.
Все перемешиваем и применяем для опрыскивания. Процедура проводится раз в 1-2 недели в целях профилактики.
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