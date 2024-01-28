Рецепт универсальной подкормки, которая увеличит урожай любых овощей на даче

Хороший урожай начинается с обилия завязей. Чтобы увеличить их число, подкормите внекорневым удобрением овощи на даче.

Главный компонент - борная кислота.

На литр воды надо взять один грамм порошка борной кислоты. После этого опрыскиваем растения по листьям и цветкам.

Можно давать эту подкормку во время цветения или при образовании завязей.

Хорошо реагируют на такую подпитку томаты, огурцы, перцы, нравится она свекле, капусте.

Для томатов можно рекомендовать три процедуры: при появлении бутонов, во время цветения, после формирования завязей.

С дозой надо соблюдать осторожность, иначе растение может получить ожоги.