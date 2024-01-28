Черная малина Кумберленд: хитрости выращивания редкого экзотичного сорта

Черная малина очень напоминает ежевику, выглядит красиво и необычно.

Растение неприхотливое и не требует большого ухода, плоды дает крупные и вкусные.

Кумберленд - гибрид ежевики и малины. Образует кусты с толстыми побегами высотой до двух метров.

Еще одна особенность - выгнутость ветвей, дугообразная форма. Сами побеги покрыты восковым налетом и шипами.

У ягод округлая форма и красивый глянец, на спелых ягодах можно заметить белесый налет.

Плоды весят около 2 г, один куст дает до 6 кг урожая. Плодоносить растение может очень долго.

Урожай растение дает раз в год, но он очень богатый и вкусный - сладкий, с ежевичным ароматом.

годки крепкие и упругие, долго хранятся, хорошо перевозятся.