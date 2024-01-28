Цветовод со стажем рассказал, как подкармливать розы древесной золой

От древесной золы укрепляются корни розовых кустов, отсюда здоровье всего растения и его великолепный цветущий вид.

Зольная подкормка повышает иммунитет к холодам и морозам, различным болезням.

Можно посыпать зону произрастания роз золой прямо по поверхности земли. Можно сделать раствор и поливать растения.

Примерно на каждую розу нужно использовать около стакана порошка. На мелкие растения уходит пол стакана.

Жидкий раствор готовим так: в ведро воды добавляем 300 г золы и дать настояться несколько дней.

Можно поливать в таком виде или добавлять столовую ложку мочевины . Каждый куст поливаем в объеме пол литра.

Если на розах появилась мучнистая роса, поливаем их раствором по листьям и потом еще сверху присыпаем золой.