Капризная красавица - Роза-спрей Мими Эден: особенности вида и характеристика сорта

Мими Эден - один из сортов разновидности розы из группы спрей. По-другому этот вид роз называется кустовым.

Спрей-розы в переводе буквально означают "брызги роз".

Такое название они получили, потому что дают на одной ветке большое количество цветков (розовых "брызг").

Один такой побег с многочисленными бутонами уже выглядит как полноценный букет.

Яркий представитель розы-спрей - Мими Эден с яркой розовой серединкой и бледным кремовым окаймлением.

На одном стебле может расти до 10 и более цветков. Диаметр бутона - 3-4 см, в высоту стебли достигают 55-85 см.

Цветок капризный в уходе, подвержен мучнистой росе и черной пятнистости. Плохо переносит непогоду.

В жару быстро вянет и теряет привлекательный вид. Дождливую погоду эта роза тоже переносит с трудом.

Запаха почти не имеют, шипов на стеблях почти нет. Цвести будет с конца июня до первых морозов.